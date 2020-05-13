В Польше откроются рестораны и салоны красоты

Салоны красоты, парикмахерские, некоторые рестораны и кафе вновь откроются в Польше 18 мая. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что данные заведения должны соблюдать строгие санитарные нормы.

По состоянию на утро 13 мая, в Польше выявлено 17 062 случая COVID-19. Скончались от инфекции 847 человек.