Названа причина гибели иранских моряков

В иранском портовом городе Чебехар состоялась церемония прощания с 19 военными моряками, погибшими в ходе военно-морских учений в Оманском заливе. На ней присутствовали представители государственного руководства и командования вооруженных сил.

Военнослужащие погибли 10 мая, когда ракета, выпущенная с фрегата Jamaran, попала в большой ракетный катер Konarak, который иранцы называют кораблем боевого обеспечения, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il. В ходе инцидента получили ранения 15 моряков.

Ведется расследование. Как сообщили СМИ, связанные с вооруженными силами Ирана, причиной инцидента стала техническая неполадка: ракета ударила по кораблю в результате сбоя системы наведения.