В США самолет зацепился за провода и рухнул у оживленной трассы

В США легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от оживленного шоссе после того, как пилот случайно зацепил провода во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет Daily Mail.

Крушение, которое закончилось для пилота гибелью, сняли на видео очевидцы.

По данным издания, авиакатастрофа произошла в городе Мирамар, штат Флорида.

На опубликованных кадрах видно, как самолет Piper PA-34 врезается в линии электропередач и из под него начинают сыпаться искры.

"Самолет летел слишком низко. Я поднял глаза и на долю секунды увидел лицо пилота, настолько близко он пролетал", - рассказал водитель, ставший свидетелем происшествия.

На видео также запечатлен уже рухнувший на обочину дороги лайнер, который охвачен огнем. Свидетели, проезжавшие мимо аварии, утверждают, что самолет так сильно полыхал, что они чувствовали жар в автомобиле.