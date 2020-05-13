100-летняя россиянка выздоровела после заражения COVID-19

Первая в России пациентка в возрасте 100 лет полностью выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, где женщина проходила лечение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она заразилась коронавирусом от соседки по палате в больнице, где проходила плановое лечение.

В пресс-службе отметили, что женщина была выписана в день своего 100-летия, 13 мая 2020 года.