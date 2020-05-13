Власти Великобритании пойдут на экстренные меры

Власти Великобритании планируют пойти на экстренные меры и повысить налоги, чтобы сократить прогнозируемые дефицит бюджета в размере 337 миллиардов фунтов стерлингов (414,8 миллиардов долларов). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на служебный документ Минфина королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может заставить правительство также заморозить индексацию зарплат в госсекторе на два года и отказаться от повышения пенсий госслужащим. Предлагаемый "программный пакет" повышения подоходного налога и сокращения расходов может быть опубликован в течение нескольких недель. Он предполагает дополнительные поступления в бюджет от 25 до 30 миллиардов фунтов стерлингов за год, что эквивалентно повышению базовой ставки подоходного налога на 5 процентных пунктов. В настоящее время доходы ниже 50 тысяч фунтов стерлингов облагаются по ставке 20 процентов.

"Мы также должны рассмотреть возможности введения новых налогов, которые могли бы отвечать широким политическим целям правительства по увеличению доходов. Повышение на один процент базовой ставки и подоходного налога приведет к увеличению поступлений в бюджет примерно на 5 миллиардов фунтов стерлингов в год", - отмечает министр экономики и финансов Риши Сунак.

Рассматривается и худший прогноз, согласно которому дефицит бюджета Великобритании увеличится до 516 миллиардов фунтов стерлингов, в таком случае потребуется повышать налоги или сокращать расходы в течение следующих нескольких лет. 12 мая власти страны объявили, что программа субсидирования заработной платы будет продлена до октября. Она оценивается в 100 миллиардов фунтов стерлингов.

По мнению экспертов, если британская экономика не восстановится в ближайшее время, то страна может оказаться в "кризисе суверенного долга". Источник в Минфине охарактеризовал меры, изложенные в документе, как "краткое изложение всех существующих рычагов" и сказал, что еще не было принято никаких решений относительно политики получения дохода.

Власти Великобритании начали ослаблять карантин с 13 мая. Людям разрешено неограниченно заниматься спортом на улице, ездить на автомобиле без ограничений. Кроме того, те, кто не могут работать из дома, получать возможность вернуться на рабочие места.