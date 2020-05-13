Facebook выплатит миллионы долларов модераторам, пострадавшим от травмирующего контента

Компания Facebook в рамках досудебного урегулирования иска согласилась выплатить крупную компенсацию сотрудникам, психическому здоровью которых был причинен вред из-за работы с травмирующим контентом. Модераторам, чьи условия труда привели к развитию тревожного расстройства, возместят в общей сумме $52 миллиона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выплату в размере не менее $1000 на каждого получат как бывшие, так и нынешние сотрудники Facebook, которым была нанесена психологическая травма. Как пишет The Verge, всего компенсацию получат около 11 250 человек.

При этом за модераторами Facebook закрепляется право на получение дополнительной компенсации, если им поставят диагноз посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). На максимальную сумму - до $6 тысяч - могут претендовать сотрудники, у которых развилось несколько тяжелых психических состояний, например ПТСР и депрессия.

Помимо этого, в рамках соглашения руководство Facebook обязалось обновить инструменты модерации, чтобы уменьшить влияние шок-контента на психику людей. В частности, звук на таких видео по умолчанию будет выключен, а сами они сконвертированы в черно-белый цвет. Также компания предоставит сотрудникам, работающим с травмирующим контентом, еженедельные консультации с психологом.

Иск против Facebook подала бывшая сотрудница компании Селена Скола в сентябре 2018 года. Экс-модератор жаловалась, что у неё развилось ПТСР из-за регулярного просмотра фотографий и видеозаписей с убийствами, суицидом и изнасилованиями. Впоследствии к иску присоединились другие бывшие работники Facebook, заявив, что компания не предоставила им безопасные условия труда на рабочем месте.