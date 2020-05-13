ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мировой экономики им. Питерсона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. "Я знаю о существовании поклонников этой политики, но на данный момент мы это не изучаем. Мы это не рассматриваем. Доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны", - сказал глава ФРС.