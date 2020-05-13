В США могут перенести президентские выборы, назначенные на ноябрь, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает Time, советник американского лидера Джаред Кушнер отметил, что "не может пообещать" проведения выборов в срок. Он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом успеет стабилизироваться к этому времени.

По последним данным, в США заражены более 1,4 млн человек, умерли около 83,5 тысяч.