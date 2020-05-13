https://news.day.az/world/1234694.html В Италии от COVID-2019 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом
В Италии от COVID-2019 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом
Число вылечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты Италии, из 222 104 инфицированных поправился 112 541 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. За день от последствий коронавирусной инфекции скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.
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