https://news.day.az/world/1234705.html Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 100 тысяч
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 100 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 58 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 952.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 143 114, за прошедшие 24 часа 1 639 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 101 715.
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