https://news.day.az/world/1234710.html Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
Пандемия нового коронавируса привела во Франции к смерти 27 074 человек.
Об этом сообщило в среду Главное управление здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его подсчетам, за 24 часа, прошедшие с вечера вторника, в стране умерли 83 человека. В больницах зарегистрирован 17 101 летальный исход. Еще 9 973 случая смерти зафиксировано в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях.
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