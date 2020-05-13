В Великобритании за сутки от COVID-19 скончались почти 500 человек

В Великобритании за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 494, превысив 33 тысячи, пишет минздрав страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, всего в Великобритании коронавирусом заразились 229 тысяч. 13 мая страна начала снимать первые ограничения по коронавирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.