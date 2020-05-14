https://news.day.az/world/1234727.html В Стамбуле вспыхнул пожар в здании
В Стамбуле вспыхнул пожар в здании
В Стамбуле произошел пожар на крыше двухэтажного здания,
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в среду примерно в 20:20 по местному времени в районе Аташехир.
Пожар был потушен пожарными бригадами.
В настоящий момент ведется работа по определению причины возгорания. Также сообщается, что во время пожара внутри дома никого не было.
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