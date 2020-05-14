Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование компании SSRS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования, Байдена поддерживают 51 процент зарегистрированных избирателей, 46 процентов отдают предпочтение Трампу. При этом "на полях битвы" преимущество остается за Трампом: его поддерживают 52 процента.

Также отмечается, что Байден более популярен у женщин, темнокожих и избирателей старше 45 лет. Трамп при этом имеет преимущество среди белого населения. Отмечается, что в опросе участвовали 1112 респондентов.

Джо Байден считается одним из главных конкурентов действующего главы государства на президентских выборах в 2020 году. Его кандидатуру поддержали сенатор Берни Сандерс, экс-президент США Барак Обама, сенатор Элизабет Уоррен, а также бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом его кампания проходит на фоне обвинений в сексуальных домогательствах: бывшие помощницы заявляют о непристойном поведении с его стороны.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.