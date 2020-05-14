https://news.day.az/world/1234733.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,1,
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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