ООН: пандемия приведет к сокращению мирового производства на $8,5 трлн

Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, падение глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в этом году составит примерно 3,2%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 мировая экономика потеряет около $8,5 трлн в течение следующих двух лет, что уничтожит почти все достижения предыдущих четырех лет. Экономическое сокращение, ставшее самым резким со времен Великой депрессии в 1930-х годах, усугубляет анемичные экономические прогнозы начала года, предполагавшие рост всего в 2,1%, - говорится в опубликованном накануне докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы на середину 2020 года".

По оценкам экспертов департамента, рост ВВП в развитых странах в 2020 году сократится до -5%. Скромный рост в 3,4%, едва достаточный, чтобы компенсировать потерянные объемы производства - ожидается в 2021 году.

Кроме того, ожидается, что сокращение мировой торговли в 2020 году, на фоне резкого падения спроса и сбоев в глобальных цепочках поставок, составит 15%.

"Почти 90% мировой экономики оказались в той или иной форме заблокированы, нарушая цепочки поставок, подавляя потребительский спрос и оставляя миллионы людей без работы. Согласно базовому сценарию, ожидается, что в 2020 году развитые страны потеряют 5%, а объем производства в развивающихся странах сократится на 0,7%", - говорится в докладе.