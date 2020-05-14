Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,17 миллиона, умерли свыше 287 тысяч человек, Северная и Южная Америки обогнали Европу по числу заражений.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 81 577 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 245. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 170 424, количество летальных исходов - 287 399.

Северная и Южная Америки обогнали Европу по случаям заражения - 1 781 564 инфицированных, в Старом Свете - 1 780 316.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.