Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,34 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 347 018 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 85 тысяч человек. За весь период пандемии скончались более 297 тысяч пациентов, более 1,54 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны - США (1,39 миллиона человек) и Россия (242,2 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (230,9 тысячи). На четвертом месте находится Испания (228,6 тысячи), на пятом - Италия (222,1 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 82 376 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.