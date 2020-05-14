Безработица в Австралии резко выросла на фоне коронавируса

В Австралии зафиксировано максимальное месячное сокращение рабочих мест за всю историю наблюдений, что отражает последствия широкомасштабных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным Австралийского бюро статистики, в апреле экономика потеряла 594,3 тысячи рабочих мест.

Безработица выросла до 6,2%, самого высокого уровня с сентября 2015 года, по сравнению с 5,2% в марте.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали скачок безработицы до 8,3%.

Резервный банк Австралии ожидает, что экономика сократится на 10% в первом полугодии, что станет первой рецессией за три десятилетия.

Базовый сценарий центробанка предполагает, что в 2020 году ВВП сократится на 6%. Уровень безработицы, как ожидается, достигнет 10% к июню и останется в районе 7,5% в 2021 году.

Темпы восстановления экономики будут зависеть от того, когда страна сможет отменить меры социального дистанцирования, введенные в марте для борьбы с пандемией. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о трехэтапном плане полного открытия экономики к июлю, если удастся сдержать распространение COVID-19.