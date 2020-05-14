Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 652

За последние сутки в Грузии лишь у 5 человек была подтверждена инфекция коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте stopcov.gov.ge, созданным правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 652.

Отмечается, что на карантине находятся 4246 человек, на стационарном лечении - 394 человека. Вылечились 383 человека, умерли 11 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.