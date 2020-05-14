В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек

Пять мирных жителей погибли и 19 человек, включая военнослужащих, пострадали в результате взрыва в столице провинции Пактия на востоке Афганистана.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя армейского корпуса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, среди пострадавших 14 мирных жителей и пять военнослужащих.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Гардез. По данным МВД Афганистана, заминированный автомобиль взорвался рядом с военными объектами. Позднее представитель МВД заявил, что взрыв произошел рядом с военным судом. Он добавил, что взрыв привел к десяткам жертв среди мирных жителей.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Боевики осуществили теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ. Помимо этого была совершена атака на больницу в Кабуле.