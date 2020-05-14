В Армении за сутки коронавирусом заразились 142 человека

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 мая, в стране было 3718 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки обнаружено 142 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 49 человек (плюс один за истекшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 21.