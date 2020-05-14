Как выглядит главный аэропорт Малайзии в период карантина

Международный аэропорт Куала-Лумпура не принимает рейсы из других стран. Внутренние перелеты так же сокращены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету, данная ситуация сложилась из-за мировой пандемии коронавируса.