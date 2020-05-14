Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия в июне намерена наполовину сократить поставки нефти в США и Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%. Саудовская компания Saudi Aramco также уведомила трех покупателей в Азии о сокращении июньских поставок.

Как указывает агентство, такие меры королевство предпринимает для сокращения избытка нефти на мировом рынке и его восстановления.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия 11 мая объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу еще на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом, ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не до 8,5 млн б/с, как указано в соглашении ОПЕК+. Примеру Саудовской Аравии последовали позже и другие страны, такие как Кувейт и ОАЭ.

Сделка ОПЕК+

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.