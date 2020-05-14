TikTok обвинили в нарушении соглашения с властями США

Активисты организаций, защищающих права детей и потребителей, обвинили популярную соцсеть с короткими видео TikTok в нарушении прошлогоднего соглашения с властями США. В нем представители сервиса обещали устранить нарушения законодательства о конфиденциальности детей онлайн, за которые TikTok ранее назначили штраф в 5,7 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Соцсеть, принадлежащая китайскому IT-гиганту Bytedance, якобы не удалила все видео с детьми младше 13 лет - они были опубликованы в 2016-м и до сих пор доступны в приложении. Об этом сообщает The New York Times, публикуя отредактированный скриншот одного из таких материалов.

Кроме того, нарушения обнаружились и в созданном соцсетью после соглашения с Федеральной комиссией по торговле специальной версии сервиса для детей, в которой нельзя публиковать видео и которая не собирает персональные данные. Как выяснилось, после создания аккаунта в нем ребенку ничего не мешает на том же устройстве зарегистрировать "взрослый" аккаунт без ограничений, просто указав неправильный возраст.

В TikTok заявили изданию, что компания "относится к неприкосновенности частной жизни серьезно" и сделает все, чтобы TikTok "продолжил оставаться безопасным и интересным сообществом для пользователей".

Ранее члены Конгресса США высказывали опасения, что растущее влияние TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В том числе, в связи с тем, что приложение может делиться данными со своим владельцем - китайской Bytedance.

В феврале этого года разработчики добавили в TikTok функции "родительского контроля", позволяющие взрослым лимитировать продолжительность использования приложения, а также обмен сообщениями.

Популярность китайского приложения с короткими видео, ставшего культурным феноменом, беспокоит американских IT-гигантов. За последние два года аудитория сервиса выросла более чем на 125%, а за последние 12 месяцев приложение скачали из магазинов App Store и Google Play 842 млн раз. По слухам, принадлежащий Google YouTube уже разрабатывает аналогичное приложение с лентой коротких видео.