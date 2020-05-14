Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве

Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний - прим. "РГ") в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", - сообщили в Intelsat.

Как следует из официального заявления компании, на такой шаг она решила пойти для того, чтобы получить от американской Федеральной комиссии по связи разрешение использовать частоты C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G на территории США.

Помимо этого, корпорация сильно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что сегодня орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.