Глава Европейского бюро ВОЗ призвал к бдительности при смягчении мер самоизоляции

Возникновение новых очагов коронавируса в Республике Корея и китайском городе Ухань говорит о необходимости бдительности при смягчении ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю очаги новых случаев возникли в Ухане и Республике Корея, где вирус, как представлялось, исчез, - сказал он. - Это служит своевременным напоминанием о том, что угроза повторного появления вируса никогда не уходит далеко". Как подчеркнул региональный директор, в условиях ослабления мер по самоизоляции, которые осуществляются сейчас в 39 государствах Европейского региона ВОЗ, требуются "бдительность и решимость" в борьбе с патогеном в такой же степени, как это было в период интенсивного распространения инфекции.

"Пока не будет доступа к вакцине или лечению у всех, меры по ограничению распространения вируса требуют партнерства населения и политиков", - сказал Клюге, пояснив, что речь идет о "социальном контракте". По его словам, ответственность за сохранение бдительности в отношении коронавируса "лежит на всем обществе".

В целом, в Европейском регионе ВОЗ сейчас наблюдается "замедление пандемии", продолжил Клюге. Однако, "несмотря на позитивные признаки, для многих нынешнее время связано со страданиями". "На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1,78 млн подтвержденных случаев заболевания и 160 тысяч умерших", - сообщил он. Это 43% всех заболевших и 56% умерших в мире. "Российская Федерация, Великобритания и Испания остаются в первой десятке стран мира, которые информировали о самом большом числе случаев за последние 24 часа", - сказал директор. "Риск остается очень высоким во всех странах Европейского региона". При этом на востоке региона наблюдается "продолжающийся рост случаев" заболевания, подчеркнул он.