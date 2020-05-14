Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Дагестанский комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов сообщил, что отец Хабиба вышел из комы после операции на сердце. Также он рассказал, что к нему никого не пускают, однако врачи контролируют ситуацию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Сегодня он очнулся. Пока не разговаривал. Вчера он был в коме после операции на сердце", - цитирует Рабаданова официальный сайт телеканала "360".

Кроме того, стало известно, что врачи оценивают состояние Нурмагомедова-старшего как стабильно тяжелое.

Напомним, что Абдулманапа Нурмагмедова доставили из Махачкалы в московский военный госпиталь 5 мая. Позже ему была сделана операция на сердце, после которой он впал в кому.