https://news.day.az/world/1234929.html Министр культуры России вылечилась от коронавируса
Министр культуры России вылечилась от коронавируса
Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Как передает Day.Az, об этом она сама сообщила ТАСС.
"Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, - сказала министр. - Чувствую себя хорошо".
Любимова добавила, что "к счастью, болезнь протекала в легкой форме". Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.
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