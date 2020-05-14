Российские политики и знаменитости с диагнозом COVID-19

По последним данным, на территории России выявлено более 252 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19, свыше 2,1 тыс. человек скончались. Россия заняла третье место в мире (по некоторым подсчетам - второе) по числу выявленных зараженных после США и Испании, обогнав Великобританию.

Не прошел вирус и мимо людей из мира отечественной политики, культуры и спорта.

Вечером 12 мая стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента России и замглавы президентской администрации Дмитрия Пескова, в больнице оказалась и его супруга, фигуристка Татьяна Навка. Накануне о положительном анализе сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Две недели назад стало известно о болезни председателя правительства Михаила Мишустина.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее, кто еще заболел коронавирусом из российских политиков и знаменитостей

Замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фигуристка Татьяна Навка

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Министр культуры России Ольга Любимова

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев

Певец Лев Лещенко

Певец Стас Михайлов

Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" и президент футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун