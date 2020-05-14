Российские политики и знаменитости с диагнозом COVID-19 - ФОТО
По последним данным, на территории России выявлено более 252 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19, свыше 2,1 тыс. человек скончались. Россия заняла третье место в мире (по некоторым подсчетам - второе) по числу выявленных зараженных после США и Испании, обогнав Великобританию.
Не прошел вирус и мимо людей из мира отечественной политики, культуры и спорта.
Вечером 12 мая стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента России и замглавы президентской администрации Дмитрия Пескова, в больнице оказалась и его супруга, фигуристка Татьяна Навка. Накануне о положительном анализе сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Две недели назад стало известно о болезни председателя правительства Михаила Мишустина.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее, кто еще заболел коронавирусом из российских политиков и знаменитостей
Замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фигуристка Татьяна Навка
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Министр культуры России Ольга Любимова
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев
Певец Лев Лещенко
Певец Стас Михайлов
Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" и президент футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
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