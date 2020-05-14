Глава Минобрнауки России переболел коронавирусом

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией.

О своем выздоровлении он сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра, он уже приступил к работе.