https://news.day.az/world/1234960.html Глава Минобрнауки России переболел коронавирусом
Глава Минобрнауки России переболел коронавирусом
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией.
О своем выздоровлении он сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам министра, он уже приступил к работе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре