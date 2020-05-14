Генсек ООН считает маловероятным проведение сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре

Проведение очередной ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая должна была состояться в сентябре в Нью-Йорке, маловероятно в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью французскому еженедельнику Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Маловероятно, что можно собрать в Нью-Йорке тысячи представителей со всего мира", - отметил Гутерриш. "Мы изучаем, однако, различные альтернативы, которые нам предлагают цифровые технологии", - сказал он. При этом Гутерриш обратил внимание, что конкретное решение по этому вопросу должны принять сами страны-участницы ООН.

По словам генсека ООН, распространение вируса заставило его изменить собственный распорядок жизни. "Сейчас я прихожу в здание ООН только тогда, когда это необходимо. К сожалению, не могу больше путешествовать и приезжать в Лиссабон, где живет моя мать, которая чувствует себя хорошо", - сказал Гутерриш. "Мы говорим каждый день, дистанция укрепляет отношения, начинаешь придавать значение тому, чего лишаешься", - подчеркнул он.

По мнению Гутерриша, "эта пандемия должна побудить нас перестраивать наше общество, экономику, приняв во внимание проблемы здравоохранения, но также изменения климата". "Это наш общий долг", - заявил генсек ООН.

75-я сессия Генассамблеи ООН должна была начаться 15 сентября. ООН объединяет в настоящее время 193 государства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.