Илон Маск сдержит обещание и останется без дома

Глава Tesla и Space X Илон Маск выставил на продажу несколько объектов недвижимого имущества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным онлайн-базы недвижимости Zillow, американский бизнесмен намерен реализовать пять участков в Калифорнии совокупной стоимостью 97,5 миллиона долларов. Таким образом, он сдерживает данное ранее обещание остаться без крыши над головой.

Покупка четырех принадлежащих Маску объектов в Лос-Анджелесе обойдется в 62,5 миллиона долларов. Кроме того, желающие могут приобрести особняк главы Tesla в Хиллсборо за 35 миллионов долларов.