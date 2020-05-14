https://news.day.az/world/1234963.html Илон Маск сдержит обещание и останется без дома
Илон Маск сдержит обещание и останется без дома
Глава Tesla и Space X Илон Маск выставил на продажу несколько объектов недвижимого имущества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным онлайн-базы недвижимости Zillow, американский бизнесмен намерен реализовать пять участков в Калифорнии совокупной стоимостью 97,5 миллиона долларов. Таким образом, он сдерживает данное ранее обещание остаться без крыши над головой.
Покупка четырех принадлежащих Маску объектов в Лос-Анджелесе обойдется в 62,5 миллиона долларов. Кроме того, желающие могут приобрести особняк главы Tesla в Хиллсборо за 35 миллионов долларов.
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