https://news.day.az/world/1235003.html ЕС продлил упрощенный режим введения санкций за кибератаки, который пока не использовался
ЕС продлил упрощенный режим введения санкций за кибератаки, который пока не использовался
Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года упрощенный режим введения санкций против физических и юридических лиц за проведение кибератак, который пока ни разу не был использован.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года режим [введения] санкций за кибернетические нападения, которые угрожают Евросоюзу или его странам-членам", - говорится в заявлении.
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