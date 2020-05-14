ЕС продлил упрощенный режим введения санкций за кибератаки, который пока не использовался

Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года упрощенный режим введения санкций против физических и юридических лиц за проведение кибератак, который пока ни разу не был использован.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года режим [введения] санкций за кибернетические нападения, которые угрожают Евросоюзу или его странам-членам", - говорится в заявлении.