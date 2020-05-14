Япония вышла из карантина досрочно, но не вся

Японские власти решили впервые ослабить ограничительные "коронавирусные" меры и досрочно отменят чрезвычайную ситуацию, которая была объявлена в апреле из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Таким образом, режим ЧС отменят во всех 47 префектурах, кроме восьми: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Киото, Осака, Хего и Хоккайдо. Отменить ограничительные меры решили досрочно - они должны были действовать до 31 мая.

"С сегодняшнего дня мы начинаем возвращаться к нормальной повседневной жизни. В 39 префектурах власти смогли взять под контроль распространение вируса, приняв тщательные меры в отношении очагов инфекции", - заявил 14 мая премьер-министр страны Синдзо Абэ, призвав сограждан продолжать соблюдать меры личной гигиены.

В целом, режим ЧС теперь затрагивает почти 60 млн человек - это почти половина населения страны. Из них - 38 млн жителей столицы и прилегающих префектур.

Отметим, что это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу в начале прошлого месяца. По состоянию на 14 мая в Японии зарегистрировано чуть больше 16 тысяч инфицированных. При этом 678 японцев стали жертвами эпидемии.