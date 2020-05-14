В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, уже 11 дней нет дальнейшего прироста числа заболевших. "Темп прироста очень незначительный", - уточнила Попова.

Ранее, глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных.

По словам Поповой, интенсивный показатель в России по уровню заражения коронавирусом составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Она отметила, что этот показатель относит страну только "в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны".

За последние сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.