Трамп допустил полное прекращение отношений между США и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что США могли бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения", - сказал Трамп.

Президент отметил, что у него хорошие отношения с главой Китая Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм внес в американский сенат проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции. США обвиняют Китай в сокрытии информации по коронавирусу и неправильных действиях, допустивших распространение инфекции по миру.