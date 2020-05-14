Трамп призвал уволить выступавшего против его предложений специалиста по вакцинам

Президент США Дональд Трамп призвал в четверг уволить старшего советника Национальных институтов здравоохранения США (при министерстве здравоохранения и социальных служб) Рика Брайта, который ранее критиковал и высказывался против предложений американского лидера по борьбе с пандемией нового коронавируса. Соответствующее сообщение глава государства разместил на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Брайт ранее занимал должность директора участвующего в разработке вакцины от коронавируса Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве. В конце апреля специалиста, по его же словам, понизили в должности, переведя в Национальные институты здравоохранения, по политическим мотивам. Он выступал против "финансирования потенциально опасных препаратов, продвигаемых теми, у кого есть политические связи", и за применение которых для борьбы с коронавирусом высказывался Трамп.

Президент подчеркнул, что "никогда с ним не встречался и даже не слышал о нем". "Для меня он недовольный сотрудник, которого не любили и не уважали люди, с которыми я беседовал", - написал Трамп. По его мнению, Брайт "со своим характером больше не должен работать на [американское] правительство".

Ранее специалист направил в Конгресс жалобу, в которой обвинял Белый дом в плохой подготовленности к пандемии и излагал свою версию причин снятия с должности. Бывший директор управления по вакцинам намерен добиваться своего восстановления и расследования событий, приведших к отставке. В четверг подкомитет по здравоохранению комитета по энергетике и торговле контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США заслушает его доводы.