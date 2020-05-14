https://news.day.az/world/1235045.html Власти США не верят, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом
Власти США не верят, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом
Власти Соединенных Штатов не верят заявлениям о том, что в КНДР нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Говорить, что там нет случаев [заражения], было бы неверно", - сказал Купер.
КНДР заявляет, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией благодаря предпринятым правительством мерам. В частности, практически сразу после вспышки заболевания в Китае КНДР полностью закрыла свои границы.
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