https://news.day.az/world/1235046.html Генеральный директор ВТО уходит в отставку
Генеральный директор ВТО уходит в отставку
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год", - сказал Азеведу в четверг главам делегаций стран - членов ВТО.
Текст заявления распространила пресс-служба организации.
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