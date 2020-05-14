Приведение к присяге нового кабмина Израиля перенесли на 17 мая

Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, которая должна была состояться в четверг вечером, перенесена на 17 мая. Об этом сообщает государственное радио KAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, договоренность о переносе церемонии на воскресенье была достигнута между премьер-министром и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента) и главой партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Это произошло после того, как глава кабмина проинформировал в среду, что ему необходимо больше времени для распределения портфелей в кабинете.

Церемония присяги 35-го правительства Израиля переносится уже второй раз. Нетаньяху и Ганц еще 6 мая договорились, что она состоится 13 мая, но оба политика согласились перенести ее на сутки из-за состоявшегося в тот же день визита в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео.

По информации KAN, Ганц в среду после переноса церемонии присяги отозвал поданное в понедельник прошение об отставке с поста спикера Кнессета, которое должно было вступить в силу 14 мая в 22:00. Уйти с должности главы парламента ему необходимо для того, чтобы принести вместе с Нетаньяху премьерскую присягу, так как они договорились возглавлять правительство по очереди по 18 месяцев. Отставка с поста спикера Кнессета вступает в силу через 48 часов, соответственно, как ожидается, Ганц подаст повторное такое прошение в пятницу, чтобы быть готовым в воскресенье к вступлению в должность премьера по ротации, отмечает радиостанция.

Нетаньяху в соответствии с установленной процедурой 13 мая формально проинформировал президента Реувена Ривлина о том, что сформировал правительство по итогам выборов 2 марта. Теперь законом ему отведено 7 дней на то, чтобы привести кабмин к присяге.

Поочередное премьерство

7 мая Кнессет утвердил коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", которое Нетаньяху и Ганц подписали 20 апреля. В соответствии с документом, первые 18 месяцев пост главы кабмина будет занимать Нетаньяху, а Ганц будет заместителем премьера, после чего на полтора года премьерство перейдет Ганцу, а Нетаньяху станет его заместителем. В документе оговаривается, что оба политика будут приносить присягу премьера одновременно. Кроме этого, если Нетаньяху уйдет в отставку, премьером станет Ганц, а лидер "Ликуд" станет заместителем главы кабмина, но сможет вернуться в кресло премьера через полтора года премьерства Ганца, после чего сможет провести в нем оставшийся от его 18 месяцев срок. Оба политика будут иметь право вето по особо важным вопросам.

Такая модель правительства, если кабмин все же будет приведен к присяге, будет применена впервые в политической истории Израиля. Она была выработана партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" специально для преодоления длящегося уже полтора года глубокого политического кризиса, в результате которого из-за неспособности лидеров сформировать устойчивую правительственную коалицию в Израиле после выборов 9 апреля 2019 года были проведены 17 сентября первые за время существования страны повторные выборы. Но и новое всенародное голосование не изменило расклад сил в парламенте, в результате чего на 2 марта 2020 года были назначены уже вторые перевыборы.