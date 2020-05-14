Экономика США оказалась под угрозой разрушения

Медлительность при отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, может поставить экономику США под угрозу разрушения. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы должны безопасно снимать ограничительные меры. Но существует угроза того, что мы выжидали слишком долго. Из-за этого есть риск уничтожения экономики США", - сказал Мнучин. По его мнению, снимать карантин надо в тех районах страны, где количество новых случаев заражения коронавирусом ниже, чем, например, в Нью-Йорке.

Восстановление экономики, по прогнозам главы минфина, может начаться с конца второго квартала 2020 года. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что после пандемии экономика страны будет "более великой, чем прежде", а Америка "перейдет к величию". Президент также отметил, что в период восстановления нужен сильный доллар.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался "величайшей катастрофой в истории страны". Ранее сообщалось, что минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с пандемией. К 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации еще на 3,7 триллиона долларов.