Жертвами коронавируса в Британии стали более 33,5 тысяч человек

В Британии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 428 пациентов. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, общее число летальных исходов возросло до 33 614 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 3 446 человек. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 за время пандемии поднялось до 233 151 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.