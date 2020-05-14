Саудовская Аравия открыла два месторождения нефти

Саудовская Аравия в начале 2020 года обнаружила два месторождения нефти. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на нефтегазовую компанию Saudi Aramco, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит об открытии двух новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии в соответствии с требованиями законодательства и правил в этом отношении", - информирует телеканал.

Саудовская Аравия находится на третьем месте по объему добычи нефти.