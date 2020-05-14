В Канаде число случаев коронавируса превысило 72 тысячи

В Канаде за сутки число заражений увеличилось на тысячу, превысив 72 тысячи. Об этом пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что скончались пять тысяч, выздоровели 35 тысяч пациентов. В Канаде было проведено два миллиона тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.