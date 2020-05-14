В НАТО заявили об отсутствии влияния коронавируса на операции альянса

Глава Военного комитета альянса Стюарт Пич рассказал о роли пандемии нового типа коронавируса COVID-19 на операции альянса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рамках первой онлайн-конференции комитета он отметил, что пандемия не влияет на операции НАТО.

Глава комитета подчеркнул, что также коронавирусная инфекция не влияет на планы по размещению сил в Прибалтике и Польше, а также миссии в Афганистане и Косове и миссию воздушного патрулирования в странах Балтии.

"Пандемия не влияет на ключевые операции НАТО", - заключил Пич.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.