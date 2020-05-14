https://news.day.az/world/1235065.html Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 104 тысячи
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 104 тысячи
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 007.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 144 749, за прошедшие 24 часа 1 635 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 104 030.
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