Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс.

Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек, а умерли 6,83% из них - 300 189. Темпы роста числа летальных исходов замедляются. Отметка в 150 тыс. умерших была преодолена 17 апреля, таким образом, число жертв выросло вдвое почти за месяц. Двукратный рост со 100 тыс. до 200 тыс. умерших занял две недели.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех случаев заболевания в мире. По подсчетам телеканала NBC, там зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения, умерли 6,06% инфицированных - около 85,3 тыс. человек. Следом идет Великобритания, где умерли 14,42% заболевших - 33 614 пациентов. На третьем месте в мире Италия, где умерли 14,06% инфицированных - 31 368 человек.