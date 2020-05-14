США в ближайшее время выступят с заявлением относительно ВОЗ

Администрация Соединенных Штатов намерена в скором времени выступить с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания.

"Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе", - сказал американский президент, не приводя подробностей.

Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта организация финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Трамп заявил, что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Министр иностранных дел Китая Ван И в конце апреля во время телефонного разговора со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом осудил нападки на Всемирную организацию здравоохранения в связи с пандемией.