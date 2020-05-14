https://news.day.az/world/1235079.html В Италии за сутки от коронавируса умерли 262 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 262 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 262 человека, что увеличивает общее число смертей до 31 368.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.
В стране коронавирусом заразились 223 тысячи, выздоровели 115 тысяч пациентов.
Последние дни суточное число смертей не поднимается выше 200. Наибольший показатель был зафиксирован в конце марта - 969 скончавшихся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре